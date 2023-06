Bambina scomparsa a Firenze | l’ultima ipotesi | “Kata è stata trasportata dentro un borsone”

(Di martedì 20 giugno 2023): “in un” La piccola, lalo scorso 10 giugno, potrebbe esserefuori dall’ex hotel Astorun: èavanzata dagli investigatori che indagano sulla misteriosa sparizione della piccola. La maxi-ispezione effettuata nell’ex albergo nei giorni scorsi, infatti, non h dato esiti. Gli inquirenti hanno rivoltato da cima a fondo l’immobile con l’intento di trovare un corpo, quello di. Aldilà di un’intercapedine con accesso dal giardino utilizzabile come ...

... Luciano Garofano, effettuerà un sopralluogo dentro l' ex hotel Astor, dove sabato 10 giugno èla piccola Kata . Al sopralluogo parteciperanno anche i genitori della, accompagnati ...Pochi giorni prima della sparizione della piccola, un cittadino dell'Ecuador si era lanciato dalla finestra per evitare un'aggressione: gli scontri tra ......buona volontà che stanno indagando e cercando instancabilmente la nostra amata. So bene che queste persone sono impegnate e non si fermeranno finché non troveranno risposte a questa"...

Bimba scomparsa a Firenze, maxi ispezione in ex hotel: nessuna traccia di Kata Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...La piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, potrebbe essere stata trasportata fuori dall’ex hotel Astor dentro un borsone: è l’ultima ipotesi avanzata dagli investigatori che ...