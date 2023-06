Bacoli | si masturba davanti a bimbo di sei anni e a sua madre | arrestato

Sidavanti a un bambino e alla sua mamma. È successo a, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato un 53enne del luogo, già noto alle ...I carabinieri hanno arrestato un uomo si masturbava davanti a un bambino di 6 anni e sua madre. Il fatto sconcertante è avvenuto a, in provincia di Napoli , sulla scogliera vicina al lido Enea in via Lido Miliscola: un individuo di 53 anni già noto alle forze dell'ordine stava praticando autoerotismo davanti agli occhi ...Sidavanti a un bambino e alla sua mamma. È successo a, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato un 53enne del luogo, già noto alle ...

Bacoli, si masturba sulla spiaggia davanti a un bimbo di 6 anni e ... Fanpage.it

I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato per corruzione di minorenne un 53enne di Bacoli già noto alle forze dell’ordine. Sarebbe ...Orrone al mare a Bacoli, un uomo si masturba davanti ad un bambino di soli 6 anni e a sua madre. Il 53enne è stato arrestato ...