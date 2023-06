Bacoli | si masturba davanti a bimbo di 6 anni e alla madre | arrestato

Sidavanti a un bambino e alla sua mamma . È successo a, dove i carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato un 53enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'...I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato per corruzione di minorenne un 53enne digià noto alle forze dell'ordine. Sarebbe stato sorpreso sulla scogliera vicina al lido 'Enea', in via Lido Miliscola, mentre si masturbava davanti agli occhi atterriti di un bambino di sei anni ...Napoli . I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato per corruzione di minorenne un 53enne digià noto alle forze dell'ordine. Sarebbe stato sorpreso sulla scogliera vicina ad un lido, mentre si masturbava davanti agli occhi atterriti di un bambino di 6 anni e della sua mamma. Il 53enne ...

