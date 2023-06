Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer | trailer per la Stagione 2 in arrivo su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 giugno 2023) Come già anticipato, la secondadella serie verrà suddivisa in due parti distribuite separatamente.ha diffuso in streaming ilufficiale didi- The, che tornerà sulla piattaforma digitale in due parti separate, la prima delle quali verrà distribuita il 6 luglio. La secondadidisi basa sul quarto libro della serie di Michael Connelly, intitolato Il quinto testimone, che vede Mickey difendere Lisa dopo che questa è sospettata di aver ucciso un ricco imprenditore. Lainizia sei mesi dopo la conclusione del caso di Trevor Elliot della prima, con Mickey che sta ancora cavalcando l'onda della ...