Avere acque dolci naturali in abbondanza non garantisce la sicurezza idrica

(Di martedì 20 giugno 2023) Entro il 2030, oltre il 60 percento della popolazione mondiale dovrà far fronte alla scarsità di acqua dolce. Le fonti idriche convenzionali – pioggia, neve e deflussi superficiali e sotterranei – potrebbero non bastare a soddisfare la crescente domanda. Le fonti idriche non convenzionali, dalla raccolta dell’umidità atmosferica allereflue e grigie, dalla desalinizzazione dell’acqua marina al trasporto a lunga distanza, possono effettivamente aiutare a dissetare le popolazioni assetate. Ma questo potenziale deve ancora essere compreso appieno e quantificato con precisione, valutandone gli effetti di retroazione e la sostenibilità ambientale e sociale. Secondo una valutazione globale della desalinizzazione, condotta da UNU-INWEH qualche anno fa, la dissalazione produce ogni anno circa 35 miliardi di metri cubi di acqua dolce, assieme a ...