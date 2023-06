Avatar | i sequel posticipati di un anno | cosa è successo

... secondo quanto vociferato, avrà anche un. Stagione conclusiva anche per Cobra Kai . Il ... Arriverà sempre nel 2024 l'adattamento in live - action di: The Last Airbender . Il teaser mostra ...In attesa di ulteriori aggiornamenti suiattualmente in sviluppo, non resta che scovare la scena "nascosta" diCome è noto, il pubblico ha dovuto aspettare oltre dieci anni prima di vedere ildel primo film:: La Via dell'Acqua (ovvero2 ) è uscito nei cinema raggiungendo incassi da record ...

Avatar - Nella versione su Disney+ aggiunta una nuova scena come ... ComingSoon.it

Get ready for an immersive experience of a world that’s never been seen before with ‘Avatar: The Way of Water’.There have been no shortage of high-grossing movies over the years, with some, such as Avatar (2009) and its recent sequel earning billions of dollars in revenue before their time in the theatres is ...