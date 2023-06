(Di martedì 20 giugno 2023) L’INTERVISTA. Il presidente della, Pasquale Gandolfi, annuncia che Via Tasso non sottoscriverà l’aumento di capitale.

... Lunedì 19 giugno 2023 Strada Comunale SC / Seregno (MB) Martedì 20 giugno 2023A4 Torino - Trieste (MI) A7 Milano - Genova (PV) A22 Brennero - Modena (MN) A35- Nembro - Albino (......19 - 25 Giugno 19/06/2023 Strada Comunale SC SEREGNO MB 20/06/2023A 04 Torino - Trieste MIA 07 Milano - Genova PVA 22 Brennero - Modena MNA 35-...I lavori per realizzare, a, il rondò che sostituirà l'incrocio delle viae Carnovali inizieranno tra qualche settimana. Il consigliere comunale della Lega Alessandro Carrara , però, ha voluto lanciare l'...

Autostrada Bergamo - Treviglio, la Provincia: «Opera da rivedere» L'Eco di Bergamo

La Provincia esce da Autostrade Bergamasche. Lo farà nel modo più naturale e meno traumatico possibile, ovvero non sottoscrivendo il prossimo aumento di capitale, quello dove si comincerà a fare ...Circolazione in tilt sulla Milano-Brescia per il sinistro che ha coinvolto un camion. Situazione risolta poco dopo le 12.30 ...