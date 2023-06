Autonomia | vicepresidente Cei | preoccupato perché impoverisce Sud

(Di martedì 20 giugno 2023) "Come Pastore sono moltoritengo che l'articolato di legge sull'differenziatasempre più il Sud e la nostra bella, ma sfigurata, Calabria". Lo afferma, in una ...

...di legge sull'differenziata impoverisce sempre più il Sud e la nostra bella, ma sfigurata, Calabria". Lo afferma, in una dichiarazione, monsignor Francesco Savino,della Cei ...... e successivamente prenotare inil soggiorno in una delle strutture ricettive di "... su proposta delAlessandro Piana, il finanziamento di 20mila euro per lo Sportello della ...... la manifestazione contro l'di Calderoli, le iniziative nei territori sul Pnrr, le ... Pina Picierno,del Parlamento Ue, l'ha messa giù così: "Sostenerti, cara Elly e dunque ...

Autonomia:vicepresidente Cei, preoccupato perché impoverisce ... Agenzia ANSA

"Come Pastore sono molto preoccupato perché ritengo che l'articolato di legge sull'Autonomia differenziata impoverisce sempre più il Sud e la nostra bella, ma sfigurata, Calabria". (ANSA) ...“Già nei prossimi giorni spero di poter presentare in Parlamento una proposta di legge che definisca meglio la figura dell’operatore Shiatsu e che riconosca la categoria all’interno delle professioni ...