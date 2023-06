(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - “Alcune valutazioni le ho addirittura condivise, altre sono già oggetto di idee emendative che recepiscono alcuni spunti quindi non vedo problemi”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto, a margine della seduta della prima Commissione in Senato, risponde a una domanda sulla memoria depositata dallad'sull'differenziata. Nella memoria si fanno alcune osservazioni e si sottolinea in conclusione che “un contesto caratterizzato da mutamenti di ampia portata nell'economia globale, da condizioni finanziarie diventate meno favorevoli ai paesi ad alto debito pubblico e - all'interno del Paese - da ampi ritardi accumulati da alcune regioni, andranno valutate attentamente tutte le implicazioni dell'attuazione dell'...

... perciò invito tutte le forze di opposizione a unirsi in Aula per dire no al Ddl. Il ... il costituzionalista Azzariti, Dianella Pez dei Comitati contro ognidifferenziata e don ...'Svolgeremo una grande iniziativa il 14 e 15 luglio coinvolgendo i nostri amministratori sull'differenziata di. Sulla casa ci sarà il 30 giugno una grande iniziativa insieme ai ...'L'incontro in Calabria con il Ministro Robertosu 'differenziata: grande opportunità, un momento di trasparenza e verità', presso l'Hotel 501 di Vibo Valentia, è stato un momento di vero confronto e di conferma della validità e ...

Autonomia: Calderoli, 'memoria Banca d'Italia Nessun problema' Il Dubbio

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – “Alcune valutazioni le ho addirittura condivise, altre sono già oggetto di idee emendative che recepiscono alcuni spunti quindi non vedo problemi”. Così il ministro per g ...VIBO VALENTIA – «L’incontro in Calabria con il Ministro Roberto Calderoli su “Autonomia differenziata: grande opportunità, un momento di trasparenza e verità”, è stato un momento di vero confronto e d ...