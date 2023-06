Auto elettrica ecologica | ma esplode | il caso che scuote Treviso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Saranno anche sostenibili, rispettose dell'ambiente e pure silenziose. Ma leelettriche possono essere pure pericolose. Prendono fuoco ed esplodono. Non solo: per spegnerle, quando sia partito l'incendio ci vuole letteralmente un mare d'acqua. Ne sanno qualcosa i vigili del fuoco di, intervenuti per la segnalazione di una Renault Zoe che aveva preso fuoco nel garage. Ma quel che è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorso in via 7 Aprile 1944, nella periferia trevigiana è ben più del solito incendio divampato al motore di una vettura endotermica. Prima che i pompieri potessero azionare gli idranti la Zoe è diventata una torcia, appiccando il fuoco a un'altra vettura vicina. E in breve tempo è esplosa, sventrando parte della villetta che ospitava il garage. «Sinceramente non auguro a nessuno di vivere quello che è capitato a noi», ...