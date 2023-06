Atti di nascita impugnati a Padova | il sindaco | Trascrizioni fatte nell’interesse bimbi

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 20 giugno 2023) "Sono sereno e convinto delle scelte". IldiSergio Giordani ha commentato l'impugnazione da parte della procura dei 33ditrascritti dal Comune negli ultimi 6 anni. "Dal 2017 - ha spiegato in una nota - trascrivo glididelle bambine e dei bambini figli di due mamme. È un atto di responsabilità verso questi piccoli perché non accetto il pensiero che ci siano bambini discriminati fin da subito e appena nascono nei loro fondamentali diritti. Lo abbiamo sempre tempestivamente comunicato alla Procura didopo ogni atto senza avere mai controdeduzioni". La battaglia è iniziata ieri, quando l'ufficio giudiziario ha impugnato per illegittimità l’atto di una bambina con due mamme registrato nell'agosto 2017 ...