Atterraggio da brividi dell' aereo della low cost | disastro sfiorato | GUARDA

(Di martedì 20 giugno 2023) Ungestito dalla compagnia aerea low-budget Scoot con sede a Singapore è atterrato con una ruota sola all'aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan all'inizio di lunedì dopo un volo da Seul. Nel filmato trasmesso dal canale locale EBC, l'è stato visto rullare sulla pista con una ruota anteriore mancante. L'è atterrato in sicurezza e nessuno è rimasto ferito. Secondo un rapportoa Central News Agency, il livello di pressione dei pneumatici era stato rilevato come anormale primaa discesa del volo. Dopo l', la ruota anteriore sinistra era mancante e anche l'asse appariva usurato. Il volo Scoot non è riuscito a tornare dall'aeroporto di Taoyuan a Singapore a causaa perditaa ruota anteriore sinistra. Scoot ha ...

Taiwan, l’atterraggio da brividi dell’aereo della low budget Il Tempo

