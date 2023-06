(Di martedì 20 giugno 2023) Quattrosono rimastinell’a colpi d’arma da fuoco avvenuto in unadidi Eli, insediamento ebraico nei pressi di, in. Altre quattro persone, hanno riferito fonti mediche, sono state trasportate in ospedale in differenti condizioni. L’esercito ha confermato che i “terroristi hanno aperto il fuoco alladi”. L’sarebbe avvenuto con con armi automatiche, secondo quanto riferisce il sito del Jerusalem Post. Secondo il quotidiano, durante lo scontro a fuoco uno dei “terroristi” è stato colpito e ucciso, mentre è scattata una caccia all’uomo per trovare gli altri responsabili. Le autorità dell’insediamento hanno chiesto agli abitanti di ...

Almeno 6 israeliani sono stati feriti in unad una stazione di servizio nell'insediamento ebraico di Eli, vicino Nablus, in. Lo riferiscono i servizi di pronto soccorso che parlano di 4 morti e altrettanti feriti gravi . ...... sono avvenuti alla fine di una giornata particolarmente violenta in: la mattina ha ... e la sera altri due soldati sono rimasti feriti in un presuntocon auto speronamento a ovest ...... oltre ad un centinaio di mezzi, compresi degli elicotteri d'Suvvia... Il motivo vero, più ...Netanyahu di soddisfare la loro base elettorale che vuole impossessarsi dell'intera...

Attacco in Cisgiordania: 4 israeliani uccisi in una stazione di servizio vicino a Nablus Il Fatto Quotidiano

Il Jerusalem Post parla in tutto di otto cittadini israeliani interessati dall'assalto ad una stazione di servizio di Eli, vicino Nablus. Abbattuto uno degli autori dell'aggressione, mentre gli altri ...