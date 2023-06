Attacchi cyber di cui non si parla

Leggi su panorama

(Di martedì 20 giugno 2023) Questa settimana ho avuto occasione di sentirere a diverse conferenze e incontri di sicurezzadei sistemi industriali noti come SCADA e ICS. Per intenderci quelli che gestiscono reti elettriche, idriche, macchine utensili e via dicendo. Devo dire che l’attenzione non manca tra gli specialisti, molte grandi aziende che li utilizzano hanno avviato piani di collaborazione con chi li costruisce. La precisazione che hanno fatto tutti è stata che il problema della vulnerabilità di questi sistemi non si risolverà nel breve termine. La ragione è semplice: questi sistemi che costano svariati milioni di euro hanno un ciclo di vita molto lungo. Insomma, non si tratta di cambiare un PC, ma un intero impianto. Quello che però non ho sentito dire da nessuno è il rischio, che non verrà mai meno, rappresentato da un’altra peculiare caratteristica di queste ...