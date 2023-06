ATP Queen’s | perché Musetti contro Shelton capirà a che punto è sull’erba

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Lorenzosi è sbloccato in questa stagione, ottenendo tra Stoccarda ed ille sue prime vittorie in carriera. Il tennista toscano ha sfiorato in Germania anche l’accesso ai quarti di finale, dando battaglia all’americano Frances Tiafoe, vincitore poi del torneo. Un traguardo quello dei quarti che il numero diciassette del mondo si augura di raggiungere in quel di Londra e anche questa volta sulla sua strada si troverà un avversario statunitense. Si tratta Ben, che ha disputato la sua prima partita della carrieraproprio due giorni fa. Una vittoria con un doppio tie-break nel derby a stelle e strisce con JJ Wolf. Nonostante la pochissima conoscenza della superficie,è un avversario assolutamente da rispettare e che può mettere in ...