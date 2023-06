Atp Queen’s 2023 | Rinderknech fa tremare Alcaraz | lo spagnolo vince in rimonta al tie-break decisivo

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Carlosinil suo match d'esordio nell'ATP 500 del, superando il francese Arthur. Una giornata iniziata con la notizia del ritiro di un altro francese – Arthur Fils – il quale ha annunciato il forfait che ha permesso al suo connazionale di sfidare da lucky loser l'attuale numero due del ranking mondiale.si è dimostrato molto adatto ai campi in erba, cercando la rete quasi ad ogni punto e mettendo in difficoltà unche ancora non è arrivato a dieci partite totali giocate in carriera su questa superficie. Ma alla fine il campione è uscito fuori con il punteggio di 4-6 7-5 7-6(3), recuperando anche undi svantaggio nel terzo set. Ora la sfida contro Lehecka.