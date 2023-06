Atp Queen’s 2023 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 21 giugno con Musetti

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Il, glie l’didella giornata di21del torneo Atp del. Lorenzoapre ilsul Centre Court, sfidando in un match che si preannuncia molto interessa lo statunitense Ben Shelton. Dopo toccherà a Cameron Norrie e successivamente ad Holger Rune. A chiudere la giornata il derby tutto a stelle e strisce tra Tiafoe e Korda. CENTRE COURT Ore 13:00 – (6)vs Shelton a seguire – (SE) Thompson vs (5) Norrie a seguire – Peniston vs (2) Rune a seguire – (4) Tiafoe vs Korda SportFace.