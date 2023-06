ATP Queen’s 2023 | Carlos Alcaraz rischia contro Rinderknech | ma riesce ad andare al secondo turno

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Immensa difficoltà peral rientro in campo dopo il Roland Garros. Il numero 1 del mondo, infatti, è costretto a lottare fino alla fine alil francese Arthur, entrato da lucky loser al posto del connazionale e omonimo Fils. Finisce 4-6 7-5 7-6(3) a favore del murciano, decisamente molto lontano dai suoi giorni migliori. Ora alsfiderà il ceco Jiri Lehecka, che sull’erba può essere cliente pericoloso. Con il murciano al rientro, le prime fasi procedono quasi a mò di studio, se non altro per il poco preavviso sia per l’uno che per l’altro. Da segnalare ci sono solo il recupero dida 0-30 sull’1-1 e, sul 3-3, le tre palle break non consecutive ancora salvate dal transalpino. ...