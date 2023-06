ATP Queen’s 2023 | Carlos Alcaraz | “Per me è difficile giocare sull’erba | ma mi sento bene e sono felice della prestazione”

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Buona la prima peral, ma quanta sofferenza per lo spagnolo. Il numero uno del mondo, infatti, ha superato in rimonta il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6 7-5 7-6 dopo una vera e propria battaglia. Si trattaprima vittoria in carriera peral di fuori di Wimbledon ed è stato sicuramente un esordio stagionale complicato, ma nel quale lo spagnolo ha mostrato di saper soffrire e alla fine vincere. Queste le prime parole del numero uno del mondo anche sul suo adattamento all’erba: “All’inizio è stato davveroper me adattare il mio tennis ed il mio gioco all’erba. Per me èqui, ma ovviamente midivertito a ...