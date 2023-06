ATP Queen’s 2023 | Alcaraz batte Rinderknech dopo tanta fatica | bene Rune | Fritz e Tiafoe

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) È terminata poco fa la seconda giornata del torneo delClub, evento di livello 500. Sull’erba londinese si sono disputati quest’oggi i restanti incontri validi per il primo turnoi sei di ieri e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Avanzano al secondo turno Carlos, Holgere Taylor. Lo spagnolo (testa di serie n.1) deve sudare sette camicie prima di vincere il suo match contro il lucky loser francese Arthurper 4-6 7-5 7-6(3), il danese (n.2 del seeding)lo statunitense Maxime Cressy per 7-6(4) 7-6(3) e(n.3 del torneo) elimina lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con il risultato finale di 6-4 7-5. Giornata felice per Frances: ...