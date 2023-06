ATP Halle | sarà derby Sinner-Sonego agli ottavi Precedenti e quando si gioca

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Buona la prima all’ATP 500 di2023 per Jannike Lorenzo, che hanno vinto al debutto staccando il pass per glidi finale del torneo tedesco sull’erba in preparazione di Wimbledon. Secondo turno in cui andrà in scena proprio ilazzurro tra gli ultimi duetori italiani rimasti ancora in gioco nel tabellone principale. L’altoatesino ed il piemontese torneranno in campo non domani ma giovedì, quasi sicuramente sul centrale. Un solo precedente ufficiale a livello ATP tra i due, che risale allo scorso 10 febbraio nei quarti di finale del 250 di Montpellier. Sul cemento indoor francese,aveva dominato imponendosi abbastanza agevolmente in due set per 6-4 6-2. Jannik occupa attualmente la nona posizione nella graduatoria mondiale ma, ...