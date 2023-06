Atp Halle 2023 | Sinner gioca un bel match e supera l’esordio | battuto Gasquet | sarà derby contro Sonego

(Di martedì 20 giugno 2023) Jannikparte con il piede giusto nell’ATP 500 di, torneo in cui ha bagnato il suo esordio con un successo in tre set ai danni di Richard. Dopo 2h e 30? di lotta, il numero uno d’Italia ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 al termine di una sfida dalla qualità piuttosto elevata, come testimoniano le statistiche. Jannik chiude con ben 45 vincenti e soli 24 errori non forzati, così come è in attivo il rapporto del veterano tennista transalpino, autore di 31 vincenti e 20 errori. Una vittoria di cui l’azzurro aveva bisogno, e che regala all’Italtennis unal secondo turno: ci, infatti, la sfidaLorenzocon in palio un posto nei quarti di finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Primo set ...

Andrea Vavassori non va oltre il primo turno nel torneo500, dove era stato ripescato da lucky loser. Nell'incontro contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n. 23 del ranking) ha perso con il punteggio di 6 - 3 6 - 4. Agli ottavi di finale ...Lorenzo Sonego ha superato il primo turno al torneo250 di, battendo in tre set il temibile Karatsev , con il punteggio di 6 - 2, 3 - 6, 6 - 2. Nel primo parziale, l'azzurro ha avuto un rendimento altissimo, del 93 per cento, al servizio, ma ......e convincente per Lorenzo Sonego nel "Terra Wortmann Open" (500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. Il 28enne torinese (n.39) ha ...

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Esordio con vittoria per Lorenzo Sonego e Jannik Sinner nel torneo Atp 500 in corso sull'erba di Halle, in Germania, che si confronteranno in un derby tricolore agli ottavi. Il ...Il giocatore piemontese ha superato il russo al terzo set.HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Lorenzo Sonego sull'erba del ...