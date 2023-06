ATP Halle 2023 | Sinner e Sonego vincono in tre set e avanzano Rublev | Hurkacz e Zverev Eliminati Vavassori e Coric

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’ATP 500 di. Sull’erba tedesca si sono disputati quest’oggi altri nove incontri validi per il primo turno dopo i sei di ieri e lo spettacolo è stato tanto. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. In casa Italiaall’esordio Jannike Lorenzo: l’altoatesino (testa di serie n.4) batte il francese Richard Gasquet per 6-3 5-7 6-2 al termine di una partita difficile e durata ben due ore e mezza, mentre il torinese elimina il lucky loser Aslan Karatsev (che ha preso il posto di Nick Kyrgios dopo il forfait dell’australiano) con il punteggio di 6-2 3-6 6-2. Niente da fare invece per il lucky loser azzurro Andrea, sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.8 del seeding) per 6-3 6-4. Fatica ...