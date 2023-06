Atp Halle 2023 | Rublev e Zverev ok all’esordio Bublik batte Coric

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Primo turno prossimo al completamento per il torneo Atp 500 di, tradizionale appuntamento su erba in Germania nelle settimane che precedono Wimbledon. Vittoriaper il padrone di casa Alexander, che ha superato Dominic Thiem: l’austriaco, in campo con wild card degli organizzatori, si è arreso sul 6-3 6-4. Peradesso una sfida tutt’altro che banale contro Shapovalov, vittorioso ieri con Harris. Più sofferta del previsto la vittoria di Andrey, che ha vinto solo al terzo set contro il cinese Yibing Wu che si conferma in crescita esponenziale. Il russo alla fine si è imposto per 6-4 6-7(5) 6-2 e agli ottavi si troverà di fronte il tedesco Yannick Hanfmann, vittorioso a sua volta in tre set nel derby contro il connazionale Wessels. Vittoria netta e senza discussioni ...