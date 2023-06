Atp 500 Halle 2023 | Sinner | “O vinco | o imparo Sull’erba sento di dover apprendere molto”

(Di martedì 20 giugno 2023) “L’erba è una superficie su cuidi avere ancorada imparare”. Così Jannikdopo la vittoria sofferta contro Gasquet all’esordio al torneo Atp 500 di: “D’altra parte, penso che sia una cosa positiva. Gli ultimi giorni dopo ‘s-Hertogenbosch, ho passato molte ore ad allenarmi, cercando di sentire il mio gioco, cercando di sentire i miei movimenti. Oggi ho sentito che mi muovevomeglio rispetto all’ultima partita. O, o, e anche secerco di imparare. Oggi oggi ho avuto tante occasioni nel secondo set, non sono riuscito a sfruttarle, ma sono rimasto focalizzato”, ha spiegato ai canali Atp. SportFace.

Lei sarebbe motivo di stress fisico eccessivo (chi vuole intendere, ndr) e gli attacchi social sono ripresi dopo il suo addio all'del Queen's , vinto nel 2021 e 2022. Georgina Rodriguez e ...Primo turno prossimo al completamento per il torneodi Halle, tradizionale appuntamento su erba in Germania nelle settimane che precedono Wimbledon. Vittoria all'esordio per il padrone di casa Alexander Zverev, che ha superato Dominic Thiem: l'...Il prossimo avversario L'avventura del russo nell'di Halle prosegue. Agli ottavi di finale, nel primo pomeriggio di mercoledì 21 giugno, Medvedev sfiderà il serbo Laslo Djere , giocatore più ...

Atp 500 Queen's, ancora bene Musetti sull'erba Tennis Fever

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell'ATP 500 di Halle 2023. Sull'erba tedesca si sono disputati quest'oggi altri nove incontri validi per il primo turno dopo i sei di ieri e lo spettacolo è ...Il prossimo avversario L'avventura del russo nell'Atp 500 di Halle prosegue. Agli ottavi di finale, nel primo pomeriggio di mercoledì 21 giugno, Medvedev sfiderà il serbo Laslo Djere, giocatore più ...