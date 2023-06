Atletica | Tamberi sostiene Jacobs | “Non ha passato un bel periodo”

(Di martedì 20 giugno 2023) Il campione olimpico dell’alto ha parato dello sprinter Marcelle Gianmarcohanno condiviso l’uno agosto del 2021 la loro gioia più grande. L’oro nei 100 metri e nell’alto. Da allora i due sono così legati da un filo indissolubile. Inevitabile che, quindi,capitano della squadra diabbia parlato del momento no di. A causa di alcuni problemi fisici, il campione dei 100 metri, salterà l’Europeo a squadre del weekend, che avranno luogo in Polonia., che invece ci sarà, ha voluto esprimere un pensiero sull’amico e agente delle Fiamme Oro. “So che Marcell (, ndr) non haun beled è stato attaccato sui social, qualsiasi cosa non è proprio in linea con il percorso ideale, può ...

sarà in pedana al posto di Stefano Sottile, convocato per l'alto. L'ultima uscita agonistica del campione olimpico è stata quella trionfale di Zurigo, il 7 settembre del 2022, con il secondo ...A pochi giorni dal ritorno in pedana Gianmarcoparla del difficile rapporto con il padre allenatore e della necessità di cambiare guida tecnica. "Non ho mai nascosto il rapporto difficile con ..."Deve continuare - aggiunge- purtroppo ha avuto degli infortuni e questo capita. Le frecciatine arrivate dai suoi avversari non aiutano, ma questo ci fa venire voglia di gareggiare ancora di ...

Atletica, Gianmarco Tamberi torna in gara! Debutto stagionale agli Europei a squadre 2023 OA Sport

Ci sarà anche Gianmarco Tamberi nel team azzurro che parteciperà agli imminenti Campionati Europei a squadre (ex Coppa Europa) 2023 di atletica leggera. L'annuncio è arrivato stamattina, con il campio ...Gianmarco Tamberi farà parte del team azzurro agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. “Una grande ...