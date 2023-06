Atletica | Tamberi | “L’azzurro mi emoziona | torno con la carica giusta”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) “Sono disponibile a tornare subito in nazionale, mie mi dà laper rientrare come si deve”. Lo ha detto Gianmarcoin vista delle gare di Chorzow in Polonia per gli Europei a squadre di(23-25 giugno). “Abbiamo lavorato molto per star bene – racconta il campione olimpico nell’alto -. Il nostro primo obiettivo in vista dei Mondiali e delle Olimpiadi del prossimo anno è sistemare i tanti problemi fisici e devo ringraziare il mio team. Nei test fatti abbiamo capito che dovevamo aspettare a gareggiare per evitare di avere problemi, era importante iniziare senza avere problemi. Abbiamo un piano gare: ora in Coppa Europa, poi tornare in gara il 2 luglio a Stoccolma e il 16 luglio a Silesia in Diamond League e poi un altro paio di gare. Vediamo se andare a Londra in ...