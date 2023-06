Atletica | Coppa Europa 2023 | i punti di forza e quelli deboli dell’Italia Le discipline dove bisognerà evitare l’ultimo posto

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Italia andrà a caccia della, prestigioso trofeo mai vinto nella storia e che il Bel Paese sogna di alzare al cielo dopo un lungo inseguimento. La nostra Nazionale non è mai stata così competitiva e ha messo nel mirino il bersaglio grosso a Cracovia,il rinominato Europeo a squadre andrà in scena dal 23 al 25 giugno. Il format è molto chiaro: ciascuna delle 16 formazioni schiererà un atleta in ciascuna specialità, si assegneranno 16ai vincitori, 15 ai secondi e così a scendere fino al punto assegnato alclassificato. Chi avrà guadagnato il maggior numero dial termine dei 37 eventi previsti potrà fare festa. Idisono innumerevoli: Samuele Ceccarelli sui 100 metri, Filippo ...

InItalia , invece, le cifre sono decisamente più basse, con una media di 1.000 euro a gara ... l'arbitro resta una figura centrale del gioco del calcio e la sua preparazionecostante ......Gianmarco Tamberi in vista delle gare di Chorzow in Polonia per gli Europei a squadre di(... Abbiamo un piano gare: ora inEuropa, poi tornare in gara il 2 luglio a Stoccolma e il 16 ...Manca sempre meno agli Europei a squadre didi Chorzow. Al femminile saranno 18 le specialità, più la staffetta 4×400 mista per un ... e ancora prima laEuropa. L'evento è inserito nel ...

Atletica, Tamberi riparte da Coppa Europa: 'Ora mi sento ascoltato ... Agenzia ANSA

L'atleta italiano è pronto per la Coppa Europa di Atletica e ha rivolto anche un pensiero al suo amico: ecco le sue parole ...L'Italia andrà a caccia della Coppa Europa, prestigioso trofeo mai vinto nella storia e che il Bel Paese sogna di alzare al cielo dopo un lungo inseguimento. La nostra Nazionale non è mai stata così c ...