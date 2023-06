Atalanta | Zortea verso la cessione | le ultime

(Di martedì 20 giugno 2023) L’potrebbe cedere nuovamentein questa sessione di mercato dopo averlo mandato in prestito al Sassuolo in quella appena conclusa L’potrebbe cedere nuovamentein questa sessione di mercato dopo averlo mandato in prestito al Sassuolo in quella appena conclusa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Verona potrebbe chiudere per il suo arrivo sempre in prestito per la prossima stagione.

Per Bakker, la soluzione(che può anche garantirgli la vetrina europea) con Gasperini in ... Soppy e, almeno sulla carta, sono i principali indiziati per la partenza.Oggi è il compleanno di Nadir, giovanissimo terzino cresciuto nel settore giovanile dell'prima di fare le sue esperienze tra i professionisti Oggi Nadircompie 24 anni. Quelli come lui sono "i ragazzi di ...... Joakim Maehle (3 gol e 3 assist), Hans Hateboer (2 gol e 1 assist), Matteo Ruggeri (1 assist) e Brandon Soppy (3 assist), oltre a(1 gol), che è stato poi prestato al Sassuolo. Rispetto a ...

Atalanta, Zortea destinato a salutare nuovamente in prestito. Sondaggio dell'Hellas Verona TUTTO mercato WEB

L’Eco di Bergamo ha fatto il punto mercato Per le fasce, come scritto dal quotidiano orobico, spunta il nome di Mitchel Bakker, terzino sinistro del Bayer Leverkusen, affrontato nell’Europa League 202 ...L’Atalanta potrebbe cedere nuovamente Zortea in questa sessione di mercato dopo averlo mandato in prestito al Sassuolo in quella appena conclusa L’Atalanta potrebbe cedere nuovamente Zortea in questa ...