Asta di Arte Moderna e Contemporanea al via | chi offre di più?

... da lui comprato dopo che l'era andata deserta, lì si trovano molte poesie inedite e ... Come dice Barbara Alberti in quegli anni per le strade si incontrava la poesia, la follia e l', un'epoca ......il quale ha donato una sua splendida opera con il volto di una donna sui colori del blu per l'di beneficenza che si è tenuta a fine serata. 'Abbiamo voluto unire solidarietà, cultura, moda,,...Cartography of the Soul , è un'on - chain didigitale a beneficio della Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) promossa da Christie's 3.0. Curata con 1OF1, sono state assemblate più di 30 opere d'...

L'ultimo ritratto di Klimt va all'asta: la stima è da record ilGiornale.it

Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, è stata eseguita ...Mercoledì 21 giugno, alle ore 16, in diretta dal sito della casa d’aste Guidoriccio la prima asta dedicata agli artisti attivi nel territorio aretino ...