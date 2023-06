Assolto l’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti Pd | «7 anni di sofferenza | ma i sindaci non possono avere il terrore della firma»

(Di martedì 20 giugno 2023) È finito il calvario giudiziario di, exPd diandato a processo per una turbativa d’asta relativa alla gara di gestione delle piscine scoperte. A Milano, nel processo d’appello bis,è statoin quanto non punibile per la «particolare tenuità del fatto». Oltre a lui sono stati assolti anche l’avvocato Cristiano Marini e il dirigente comunale Giuseppe Demuro. «Dopo 7diè emersa la verità: abbiamo agito nell’interesse pubblico», ha commentato commossoprimo cittadino di. Nel frattempo, il procuratore Massimo Gaballo ha già chiarito che non ha intenzione di impugnare la sentenza davanti alla Cassazione: «Non è una questione di legittimità. Il fatto è ...

