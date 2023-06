Asllani | la perla vale il secondo successo consecutivo con l’Albania!

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Kristjansale in cattedra e segna il gol decisivo contro le Isole Far Oer alle qualificazioni per i prossimi Europei. L’Albania vince in trasferta con il risultato di 3-1. VITTORIA – Stop di destro, poi il tiro a giro di sinistro sotto l’incrocio dei pali di Kristjancheil definitivo 2-1 dell’Albania contro le Isole Far Oer.per la nazionale del calciatore dell‘Inter, che sale a 6 punti e rimane attaccata alposto valido per la qualificazione ai prossimi Europei. La prima rete dell’Albania è arrivata da Nedim Bajrami al 24?, ha risposto Odmar Faero al 46?. Solamente ladel centrocampista nerazzurro ha dato i 3 punti all’Albania uscita vincente dalla difficile trasferta. Il gol della ...