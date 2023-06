(Di martedì 20 giugno 2023) Eurogol di! Il centrocampista dell’Inter ha appena portato avanti l’Albania contro le Isole Faer/Oer, nella partita che si sta giocando a Torshavn per le qualificazioni agli Europei del 2024. CHE GOL! – Un capolavoro di Kristjan! Il secondo in dieci presenze con la nazionale maggiore dell’Albania è bellissimo, nonché fondamentale perché vale il secondo vantaggio in casa delle Isole Faer/Oer. Al 51? ha ricevuto palla a circa venticinque metri a seguito di un calcio d’angolo, ha controllato e battuto in maniera perfetta col sinistro. Traiettoria che sembra radiocomandata, sbatte sulla traversa quasi all’incrocio dei pali e finisce in rete. Pressoché imparabile per il portiere avversario. L’altro gol dicon l’Albania era avvenuto il 19 novembre contro l’Armenia, ma in amichevole. Inter-News - Ultime notizie e ...

(Portiere), Hysaj E., Ismajli A., Djimsiti B., Mitaj M., Ramadani Y., Bajrami N.,K., Asani ... Nello specifico di potrà seguire all'interno di Direttasu Sky Sport Football e NOW con ......inserirsi alle spalle della difesa avversaria in modo da portare un numero importante die ... i centrocampisti: male la stagione di GagliardiniLa sufficienza se la merita anche; il salto di ...Novee 10 assist in questa che è stata la sua migliore stagione in carriera con anche 52 ... A centrocampo in quattro sono sicuri di restare: Krijstian, Hakan Calhanoglu, Henrix Mkhitaryan e ...

Asllani gol allucinante con l'Albania! Prodezza clamorosa Inter-News.it

Ancora una volta il centrocampista nerazzurro ribadisce che in estate non lascerà l'Inter nonostante alcune voci di mercato ...Il report sui nerazzurri in campo questa sera con le maglie delle rispettive nazionali: un gol e un assist per loro ...