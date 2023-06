Ascolti tv ieri | flop finale Isola | Reazione a Catena mette in crisi Scotti

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 20 giugno 2023) Glitv di, lunedì 19 giugno 2023, hanno fatto registrare per ladell'dei Famosi una media di 2.378.000 telespettatori pari al 21.1% di share. Una vittoria scontata per Marco Mazzoli. Ad oggi il record lo detiene la decima edizione vinta da Le Donatella, la prima ad essere trasmessa sulla rete ammiraglia del Biscione, con 6.545.000 spettatori e il 31.9% di share. L'exploit di quell'anno non si è più ripetuto: il dato della diciassettesima edizione si certifica come lameno vista dopo quella dello scorso anno vinta da Nicolas Vaporidis con 2.575.000 spettatori, 23.3%. Ilinatteso continua ad essere affidata all'edizione andata in onda nel 2019, ultima condotta da Alessia Marcuzzi, con i valori percentuali più bassi (media 16.3%): la vittoria di ...