Ascolti tv | finale Isola dei Famosi 2023 vince per un soffio su Blanca

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ sostanzialmente un testa a testa per numero di telespettatori tra ladell”dei’ e la replica di ‘’. Il reality di Canale 5 ha infatti ottenuto 2.378.000 telespettatori e il 21,1% di share (ha sforato la seconda serata chiudendo all’1:40 circa) e si è aggiudicato la serata, mentre la fiction di Rai1 ha totalizzato 2.340.000 telespettatori con il 14,4%. Terzo classificato ‘Report’ su Rai3 con 1.765.000 telespettatori e il 10,1% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con ‘White Elephant’ ha conquistato 1.334.000 telespettatori e il 7,8%, mentre Tv8 con ‘GialappaShow’ ha raccolto 799.000 telespettatori e il 5% e Retequattro con ‘Quarta Repubblica’ ne ha interessati 668.000 con il 5% di share. Su Rai2 ‘CSI: Vegas’ ha avuto un seguito di 528.000 telespettatori pari al 3,4% ...

- L'Isola dei Famosi 17 1puntata: 2.919.000 telespettatori pari al 23,33% di share 2puntata: 2.983.000 telespettatori pari al 22,49% di share 3puntata: 2.383.000 telespettatori pari al 17% di ...Glidelladell'Isola dei famosi Chiusura in bellezza per 'L'Isola dei famosi'. Ladel reality show condotto da Ilary Blasi e prodotto da Banijay Italia è stata leader della ...

