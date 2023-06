Ascolti tv e dati Auditel 19 giugno | l' Isola dei Famosi batte Blanca con la finale vinta da Marco Mazzoli

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 19 giugno: Blanca dietro L'Isola dei Famosi. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...TV : Il palinsesto della prima serata di lunedì 19 giugno 2023 ha offerto al pubblico ... Ecco iauditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani. Su Rai 1 la ...Di seguito tutti irelativi al prime time di lunedì 19 giugno 2023 : Rai Uno: Blanca ha ...tv lunedì 19 giugno 2023: preserale e access prime time Reazione a catena parte bene (23% e 25.2%...

Ascolti tv, lunedì 19 giugno 2023: Blanca (14.4%), L’Isola dei Famosi (21.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account ...