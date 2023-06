Ascolti TV del 19 giugno | Finale Isola dei Famosi 2023 e Blanca | ecco chi ha vinto

I datipreserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata19 giugno: Blanca dietro L'Isola dei Famosi. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il ...TV : Il palinsesto della prima serata di lunedì 19 giugno 2023 ha offerto al pubblico ... Su Rai 1 la replica di Blanca ha interessato 2.340.000 spettatori, con uno share14,4%. Canale 5, con ...TV, Isola dei Famosi ultima puntata19 giugno : come sono andati i dati auditel della finale all'insegnareality condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset ...

Isola dei Famosi: tutti gli ascolti delle finali DavideMaggio.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Il conducente, che aveva assistito alla violenta lite all'interno del bus, ha riferito che il giovane si è allontanato immediatamente con la mano sanguinante, mentre la ragazza, rimasta sul bus, è ...