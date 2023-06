Ascolti TV 19 giugno 2023 | Isola dei Famosi finale o Blanca in replica

(Di martedì 20 giugno 2023)TV 19Quella del 19si può considerare la serata conclusiva della stagione televisiva 2022-. Si chiude con L’deitutta la programmazione principale autunno/inverno. Contro il reality di Ilary Blasi c’èLa Serie su Rai 1 che ottiene sempre buoni risultati anche in. Tra le altre proposte della serata ricordiamo Report su Rai 3, White Elephant su Italia 1 e Quarta Repubblica su Rete 4. L’interesse principale è ovviamente per ladel reality di Canale 5 che ha collezionato fino a oggi un auditel deludente. A seguire:TV 19, dati auditel ieri ...

Pochi dubbi che anche quest'estate raccoglieràeccellenti. Unico neo il nuovo gioco : il ... Nella puntata di apertura in onda il 192023 si sono fronteggiati gli ' Andata e ritorno' (...L'Isola, quella del 19potrebbe essere l'ultima puntata del reality Quella del 19... A pesare sul futuro del reality anche gliper nulla entusiasmanti dell'ultima stagione: la ......mentre il picco di ascolto è stato di 1.403.754 Boom dianche per un altro programma della direzione Intrattenimento. Day Time Rai: La Vita in Diretta che nella giornata di giovedì 15...

Ascolti tv domenica 18 giugno: chi ha vinto tra la finale di Uefa Nation League e Grease Fanpage.it

Dopo la maxi operazione di ieri, 18 giugno, all’ex hotel Astor, che ha interessato l’intero immobile occupato abusivamente per mesi da famiglie peruviane e rumene, oggi i carabinieri ...La lettera del primo Papa gesuita a 400 anni dalla nascita del filosofo che nelle «Provinciali» attaccò la Compagnia di Gesù: «La sua ultima posizione quanto alla grazia si enunciava in termini perfet ...