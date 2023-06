ASCOLTI TV 19 GIUGNO 2023 | 2 3 MILIONI PER LA FINALE DELL’ISOLA DEI FAMOSI 21 | 1% | BLANCA 14 | 4% | SALE REPORT 10 | 1% | BENE WHITE ELEPHANT 7 | 8% | TORNA UNOMATTINA ESTATE 17 | 9% | REAZIONE A CATENA 25 | 2%

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 20 giugno 2023)TV 192022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Mattina– 789 18.60Tg1 – xTg1 Mattina– v. netto– 754 17.90Camper in Viaggio – 1156 16.10Camper – 1475 14.50Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1279 11.20Oggi è un Altro Giorno – 1348 14.10Sei Sorelle – 943 12.80Pres. Vita in Diretta – 1465 20.10Vita in Diretta – 1773 21.80– 2263 23.00– 3142 25.20Tg1 – xCinque Minuti + TecheTecheTè – 3140 + 2890 16.20– 2340 14.40Cose Nostre + RaiNews – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 827 21.00Mattino 5 News – 907 24.30Forum: Il Meglio di – xTg5 – ...