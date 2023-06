Ascolti 19 giugno | quanto ha fatto la finale de L’Isola dei Famosi

Leggi su biccy

(Di martedì 20 giugno 2023) Parliamo di. Ieri sera 19è andata in onda la decima e ultima puntata della 17esima edizione dedei. Nel corso della puntata sono rientrati in studio i concorrenti eliminati in semi(Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato) e con una serie di televoti eliminatori è stato eletto il vincitore. I NOSTRI SUPER FINALISTI! #Isola pic.twitter.com/iJtTyBR2Ws —dei(@IsolaDei) June 19, 2023 La puntata dedeiha totalizzato 2.380.000 spettatori pari al 21,1% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Blanca ha registrato 2.340.000 telespettatori pari al 14,4% di share.dei ...