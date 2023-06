(Di martedì 20 giugno 2023) IlHam tiene duro per Declan: come riferisce The Athletic, gli Hammers hannoto anche la seconda proposta dell'...

... dopo aver postato sui social una foto sua con Kane e Declan Rice (epicentro del mercato inglese che sembra però destinato all') accompagnato dalla scritta "Carrington Tour". La ...E poi, più di ogni, Bukayo Saka: l'attaccante dell'ha segnato tre gol, per la sua prima tripletta con la maglia della Nazionale maggiore. La serata magica di Saka inizia al 38esimo ...Al 52' Yarmolenko sbaglia dagli 11 metri, ma al 71' ecco unrigore, trasformato da Tsygankov. ... Bis dell'esterno del'nel recupero. A inizio ripresa, Saka firma il 5 - 0, al 64' è il ...

Arsenal, altro no per Rice: il West Ham rifiuta oltre 100 milioni! Calciomercato.com

Mercato frizzante quello dell’Arsenal che vuole costruire un gran gruppo per vincere nella prossima stagione. Rice ed Havertz sono a buon punto e Timber è il principale obiettivo per la difesa. Per il ...È uno dei nomi più interessanti sulla lista di mercato del Napoli quello di Folarin Balogun, l'anglo-americano cresciuto con l'Arsenal ma mandato già in prestito ...