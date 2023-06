Arsenal | 30 milioni per un difensore

(Di martedì 20 giugno 2023) L'ha offerto 30di sterline all'Ajax per ilTimber. Sul giocatore c'è anche il Bayern Monaco. Lo...

...con Kane e Declan Rice (altro epicentro del mercato inglese che sembra però destinato all') ... Il prezzo invece resterebbe fissato a 120di euro, perché Kane continua ad essere il miglior ...Attenzione, però, devono essere follie vere perché i parigini chiedono almeno 80di euro per l'italiano. Lo stesso stanno facendo con Thomas Partey, il centrocampista dell', e con Saul ...Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, il costo del cartellino, unitamente ai 3.5necessari per l'ingaggio dell'attaccante, sono un ostacolo difficilmente superabile. L'...

Arsenal, l'Ajax ha rifiutato un'offerta per Timber: chiede 50 milioni di ... Sportitalia

Mercato frizzante quello dell’Arsenal che vuole costruire un gran gruppo per vincere nella prossima stagione. Rice ed Havertz sono a buon punto e Timber è il principale obiettivo per la difesa. Per il ...Il prezzo invece resterebbe fissato a 120 milioni di euro, perché Kane continua ad essere il miglior realizzatore inglese, un devastante numero 9 e un perfetto numero 10, e sta entrando nel suo prime.