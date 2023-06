Arretrati da INPS con assegno unico di giugno | una prima spiegazione

... un medico certificatore, abilitato dall'all'inserimento dei certificati necessari all'avvio ... Gli indagati come compenso avrebbero preteso le prime mensilità dei benefici o parte degli...... un medico certificatore, abilitato dall'all'inserimento dei certificati introduttivi per l'... Gli indagati quale compenso avrebbero preteso le prime mensilità dei benefici o parte degli...... un medico certificatore, abilitato dall'all'inserimento dei certificati necessari all'avvio ... Gli indagati come compenso avrebbero preteso le prime mensilità dei benefici o parte degli...

ex gkn - Ex Gkn, mancato pagamento degli arretrati: presidio all'Inps del Collettivo di fabbrica 055firenze

Dopo gli stipendi, tocca a Inps e Irpef: Massimo Ienca e Alberto Gambale sono al lavoro per produrre la documentazione della Sampdoria da consegnare alla Covisoc ...Per tanti cittadini italiani esiste la possibilità di ricevere dall'Inps arretrati fino a 5.000 euro: controlla se ne hai diritto.