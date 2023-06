Arrestato a Sant’Agnello 44enne con cocaina

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) : detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sequestrati anche 950 euro Ieri sera gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno controllato in viale dei Pini aun’auto con a bordo un uomo trovandolo in possesso di 14 involucri contenenti circa 8 grammi die 950 euro. G.P.,di Pagani con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.