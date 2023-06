Arrampicata sportiva | Giochi Europei 2023 | le speranze di medaglia dell’Italia Si punta tutto sullo speed?

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Italia vuole essere grande protagonista agli European Games che andranno in scena a Cracovia (Polonia) dal 21 giugno al 2 luglio. L’è inserita nel programma della terza edizione di questa competizione multie gli undici azzurri convocati hanno tutte le carte in regola per dire la loro. Riflettoriti sopratsu tre velocisti, pronti a incantare nello(specialità che tra l’altro assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024): Matteo Zurloni, che lo scorso 22 aprile ha siglato un perentorio 5.046 in Coppa Italia; Ludovico Fossali, che un mesetto fa ha timbrato il record europeo scalando in 5.20 in Coppa del Mondo; Beatrice Colli, autrice di un roboante 6.90 nella recente tappe di Coppa Italia (prima azzurra nella storia sotto i sette ...

Le gare diandranno in scena a Tarnow e sono previste in calendario dal 22 al 25 giugno. Si disputeranno le singole specialità (Lead, Boulder e Speed), ma non la combinata (come accadrà ...La Nazionale disi presenta con 11 atleti (6 donne " 5 uomini): Per la Speed Beatrice Anna Colli, Giulia Randi, Ludovico Fossali, Matteo Zurloni. Per la Lead Claudia Ghisolfi, ...Sport e salute: quale attività scegliere in base alle diverse esigenze guarda le foto Leggi anche › L'aiuta l'autostima: la sfida si fa verticale I benefici mentali: ...

La terza edizione dei Giochi Europei 2023 si disputerà dal 21 giugno al 2 luglio in Polonia, con la partecipazione di circa 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi di tutto il mondo.