Arcese Ail | ’ematologia italiana al top | traguardi importanti su leucemie’

(Di martedì 20 giugno 2023) ‘20 milioni investiti, strategica l’interlocuzione con Gimema, 150 centri e 23mila pazienti in studi’ “L’ottima ricerca dipende da un’ottima assistenza al paziente. Lè riconosciuta tra le prime nel mondo, e dunque si può ben immaginare quanto intensa sia l’attività scientifica prodotta. Nell’ultimo anno di 20 milioni investiti, oltre 9 (46%) sono stati assegnati al sostegno della ricerca e dei centri ematologici, 7 milioni (36%) per l’assistenza dei pazienti e oltre 4 (21%) per sensibilizzazione e informazione. I centri ematologici sono sostenuti dalle 83 sezioni Ail e 42 supportano il personale sanitario”. Lo ha detto William, presidente Comitato scientifico dell’Associazioneper la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), intervenendo alla conferenza stampa di presentazione ...