Arabia Saudita – top player | è questa la nuova frontiera del calcio?

Leggi su 11contro11

(Di martedì 20 giugno 2023) Topin: vediamo in modo più approfondito il nuovo fenomeno mondiale del pallone che sta caratterizzando questi mesi. Col Mondiale di Qatar 2022, vinto dall’Argentina sulla Francia ai rigori, il mondo del pallone europeo ha iniziato a fare i conti in maniera ancor più importante con i paesi che hanno a disposizione i petrol-dollari. Ileuropeo, infatti, già fa da anni sta facendo i conti conrealtà. Dopo le acquisizioni di club come Manchester City e PSG da parte di sceicchi, le risorse di questi magnati hanno modificato il corso della storia con squadre modeste portate in pochi anni alla ribalta. Il tutto spesso attraverso acquisti faraonici al solo scopo di fare da sponsor ai mondiali in Qatar. Basti pensare al PSG delle meraviglie costruito da Al-Khelaifi. Il ...