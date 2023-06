Aprire file zip danneggiato | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) La segnalazione di un errore in fase di apertura di unzip è una situazione piuttosto comune. Si tratta di un problema che non consente di disporre di documenti importanti per esigenze lavorative presenti in cartella. Si può però tentare di ovviare attraverso l’uso di appositi software. Vediamo nel dettaglio che cos’è unzip, a cosa serve e sopratcome ripararlo per poterlo usare. Che cos’è e a cosa serve unzip Lo Zip è un formato di archiviazione tra i più utilizzati in uffici, studi professionali e aziende. Lo si usa per comprimere uno o piùin un’unica cartella con l’obiettivo di ridurre la dimensione complessiva e quindi rendere più agevole l’invio tramite una mail e con qualsiasi altra applicazione che consente di interagire da remoto. Tutti i...