App per differenziata?

(Di martedì 20 giugno 2023) In questo articolo descriviamo di app per laormai sempre più nei nostri comuni di casa la raccoltaè un must da fare per smaltire i rifiuti e dargli nuova vita, e di solito i comuni mettono a disposizioni app perche possono venire incontro al cittadino per aiutarli a smaltire correttamente i vari rifiuti , quindi, vediamo quali sono. Junker La prima app perche ti consiglio di provare è Junker. Non ne hai mai sentito parlare? No problem, rimediamo subito. Si tratta, in buona sostanza, di un’app che aiuta l’utente a smaltire i rifiuti nel modo corretto. Come funziona? Sì inquadra il codice a barre del prodotto che si vuole gettare e, come per “magia”, Junker lo riconosce e ...