Lo dichiara il Ceo Ey Italy e chief operating officer Ey Europe West, Massimo, in occasione dell'Italy Outlook Ey, spiegando che "la quota di mercato detenuta dall'resta pressoché ...... dai moti del 1848 a Roma capitale", pubblicato in occasione dei 150 anni dall'Unità d'." LA ...progetto politico cavouriano videro la durissima risposta della cancelleria del Cardinal...... dai moti del 1848 a Roma capitale', pubblicato in occasione dei 150 anni dall'Unità d''. IL ...progetto politico cavouriano videro la durissima risposta della cancelleria del Cardinal...

Antonelli (Ey),Italia al top in Ue per numero di progetti esteri ... Agenzia ANSA

"Il numero di progetti d'investimento esteri in Italia è più che raddoppiato rispetto alla situazione pre-Covid ma c'è ancora spazio di crescita rilevante. (ANSA) ...È proprio dalla Capitale che passa il futuro d’Italia: dalla sua centralità rispetto al fermento culturale e sociale, alle rotte dello sviluppo e degli investimenti, fi no ai grandi progetti ...